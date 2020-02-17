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En ''ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan En 'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez ? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:22 ABONE OL
En iyi kadın oyuncu Oscar''ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir?

A: Meryl Streep
B: Sophia Loren
C: Katharine Hepburn (CEVAP)
D: Elizabeth Taylor

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En iyi kadın oyuncu Oscar''ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir?
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