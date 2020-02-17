Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

En iyi kadın oyuncu Oscar'ını üç kez kazanan kimse yokken, dört kez kazanarak rekoru elinde tutan oyuncu kimdir?

A: Meryl Streep

B: Sophia Loren

C: Katharine Hepburn (CEVAP)

D: Elizabeth Taylor