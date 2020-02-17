Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu?

A- AVANTÜR (CEVAP)

B-AGRANDİSÖR

C-UVERTÜR

D-VİZÖR