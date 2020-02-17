Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu?

, 'da '' macera'' türündeki filmler için ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan , 'da '' macera'' türündeki filmler için ? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:29 ABONE OL
Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu?

A- AVANTÜR (CEVAP)

B-AGRANDİSÖR

C-UVERTÜR

D-VİZÖR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskiden, Yeşilçam'da '' macera'' türündeki filmler için kullanılan ifade hangisi olurdu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN