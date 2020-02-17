Reyting sonuçları açıklandı! 16 Şubat Pazar Reyting sonuçlarında birinci hangi yapım oldu?

Güncel olarak takip edilen konular arasında reyting sonuçları yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sonucun en çok merak edildiği yapım Survivor 2020 oldu. Kanal D, ATV, Star Tv gibi birçok kanalda dizi ve filmlerin olması gündemin yoğun geçtiğini gösterirken, vatandaşlar yayın akışını beğendikleri programların birinci olmasını istiyorlar. Günün dizileri ve filmleri sıralamada birinci olabilmek adına kıyasıya mücadele ederken 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 16 ŞUBAT PAZAR

Haberimizin içerisinden 16 Şubat reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!