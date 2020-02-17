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açıklandı! 16 Şubat Pazar Reyting sonuçlarında birinci hangi yapım oldu?

Pazar akşamı açıklandı. Özellikle 2020’nin dün akşam başlaması ile birlikte kıyasıya yarışan yapımlar birinci olabilmek adına mücadele ettiler. ATV ekranlarında aksiyon dolu filmlerin yer alması, TV8 ekranlarında Survivor’ın başlaması gündemi takip edenlerin arama motorlarında “ mı?” araştırması yapmasına neden oluyor Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu ? Survivor yarışma programının sıralaması ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Buna göre; 16 Şubat reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:09 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı! 16 Şubat Pazar Reyting sonuçlarında birinci hangi yapım oldu?

Güncel olarak takip edilen konular arasında reyting sonuçları yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sonucun en çok merak edildiği yapım Survivor 2020 oldu. Kanal D, ATV, Star Tv gibi birçok kanalda dizi ve filmlerin olması gündemin yoğun geçtiğini gösterirken, vatandaşlar yayın akışını beğendikleri programların birinci olmasını istiyorlar. Günün dizileri ve filmleri sıralamada birinci olabilmek adına kıyasıya mücadele ederken 16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Şubat reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 16 ŞUBAT PAZAR

Haberimizin içerisinden 16 Şubat reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Reyting sonuçları açıklandı! 16 Şubat Pazar Reyting sonuçlarında birinci hangi yapım oldu?
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