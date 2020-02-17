Sefirin Kızı 9.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 9.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi Akın, Nare ve Sancar arasında geçen hikayeyi anlatıyor. Dizinin yeni bölümünde Nare'nin Akın'ı bıçakladığı sahneler yeni bölüme damga vuracak. Dizinin yeni bölüm sloganı ise "Sana kimse inanmak istemez" oluyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun yer aldığı dizi Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Sana kimse inanmak istemez'

Akın'a sırf Nare'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar'ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz'in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge'nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz'den gizleyerek.



Aynı anlarda Nare de Gediz'den gizli Müge'nin peşindedir, o da Müge'ye Akın'ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar'la Nare'nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey'in telefonundaki bu videoda, Akın'ın Montenegro'da Nare'ye saldırdığı, Nare'nin de Akın'ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Güven Bey bu videoyu Sancar'a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın'ı mezara, Sancar'ı hapse göndermek.

SEFİRİN KIZI 9.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!