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Survivor 2020 yarışmacısı kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak Yurdugör nereli?

Uzun süredir beklenen Survivor 2020 yarın akşam başlıyor. bu sene de birbirinden hırslı isimleri yarışmaya dahil etti, o isimlerden biri de ! Daha yarışma başlamadan Survivor , nereli ve kaç yaşında sorularına da cevap aranıyor. Masterchef yarışmasından hatırlanan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı, Fatma Günaydın gibi yarışmacılar Survivor Ünlüler takımında Burak Yurdugör ile aynı takımda olacak.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:41 ABONE OL
Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak Yurdugör nereli?

2020 Survivor nerede çekiliyor? Bu soru da şu sıralar sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sunulacak Survivor 2020 Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Daha önce yarışmaya katılan Murat Ceylan da yarışmanın sunucuları arasında yer alıyor. Bu seneki yarışmaya damga vurması beklenen Survivor Burak Yurdugör kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR NERELİDİR?

Burak Yurdugör, İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki Survivor yarışmacısının babası İsviçre'nin Zürih şehrinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun olan Burak Yurdugör şu sıralar Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Yüzme ve basketbol sporlarına ilgisi olan Yurdugör'ün üniversite yıllarında kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadığı belirtiliyor.

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Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak Yurdugör nereli?
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