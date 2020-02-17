Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Gönüllüler takımındaki Burak Yurdugör kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alan Burak Yurdugör en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hem genç hem başarılı haliyle ilk bölümden tüm dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Burak Yurdugör hayatı ve biyografisini haberimizde derledik. Masterchef yarışmasından hatırlanan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı, Fatma Günaydın gibi yarışmacılar Survivor Ünlüler takımında Burak Yurdugör ile aynı takımda olacak. Peki Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Burak Yurdugör, İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki Survivor yarışmacısının babası İsviçre'nin Zürih şehrinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun olan Burak Yurdugör şu sıralar Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Yüzme ve basketbol sporlarına ilgisi olan Yurdugör'ün üniversite yıllarında kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadığı belirtiliyor.