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Survivor kimdir? takımındaki Burak Yurdugör kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor takımında yer alan kimdir? Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacıları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan sporcu Burak Yurdugör ismi de program başlar başlamaz en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Daha ilk bölümden başarısı ile kendini gösteren yarışmacı beğenilerek takip ediliyor. Crossfit ve fitness ile uğraşan kadrosunda yer alan Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 18:40 ABONE OL
Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Gönüllüler takımındaki Burak Yurdugör kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yer alan Burak Yurdugör en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hem genç hem başarılı haliyle ilk bölümden tüm dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Burak Yurdugör hayatı ve biyografisini haberimizde derledik. Masterchef yarışmasından hatırlanan Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı, Fatma Günaydın gibi yarışmacılar Survivor Ünlüler takımında Burak Yurdugör ile aynı takımda olacak. Peki Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Burak Yurdugör, İstanbul'da doğdu. 21 yaşındaki Survivor yarışmacısının babası İsviçre'nin Zürih şehrinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun olan Burak Yurdugör şu sıralar Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Yüzme ve basketbol sporlarına ilgisi olan Yurdugör'ün üniversite yıllarında kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadığı belirtiliyor.

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Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Gönüllüler takımındaki Burak Yurdugör kaç yaşında ve nerelidir?
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