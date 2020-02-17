Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, yaşı, boyu ve hakkında tüm merak edilenler

Evrim Keklik kimdir sorusunun yanıtı, Survivor'ın 2020'nin dün akşam ekrana gelen ilk bölümünün ardından merak edilmeye başlandı. Genç yarışmacı, Survivor'da yaşadığı zorlukları gözyaşları içerisinde anlatmasının ardından bir anda sosyal medya başta olmak üzere programın sıkı takipçileri arasında gündem oldu. Daha ilk bölümde verdiği röportajda çay kahve içmeyi, minderde oturmayı çok özlediğini ifade eden Evrim Keklik'in ilerleyen bölümlerde Survivor şartlarına alışıp alışamayacağı merak konusu. İşte ilk bölümde tüm dikkatleri üzerinde toplayan Emrim Keklik'in biyografisi; Evrim Keklik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, boyu kaç? Merak edilen tüm soruların cevapları burada…

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Geride bıraktığımız bölümde izleyenlerin dikkatlerini üzerinde toplayan Survivor Evrim Keklik, 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. İşte Survivor Evrim Keklik'in biyografisi, hakkında merak edilenler…