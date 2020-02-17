Survivor 2020 Ünlüler Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

16 Şubat Pazar günü başlayan Survivor 2020 yarışmacıları merak ediliyor. Ünlüler takımında yer alan milli futbolcu Aycan Yanaç ismi de merak edildi. Daha ilk bölümden enerjisi ve başarısı ile kendini gösteren isim beğenilerek takip ediliyor. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen forvet oyuncusu Survivor Ünlüler kadrosunda yer alan Aycan Yanaç kimdir?

SURVİVOR ÜNLÜLER AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosundaki Aycan Yanaç ismi merak edildi. Haberimizin içerisinden Ayçan Yanaç biyografisine ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!