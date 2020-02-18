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filmi nerede çekildi? Bizim İçin konusu ne oyuncuları kimler?

filmi bu akşam televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler ile buluşacak. Vizyondaki süresince adeta gişe rekorları kıran ve beğenilen yapım Begüm Atman ve Jokey Halis Karataş’ın efsanevi aşkını konu alıyor. Filmde gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu , at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. 2018 yapımı filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koş gibi birçok ünlü ismin bulunurken yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Bazı sahneleri ile izleyicilerini duygulandıran yapım ile ilgili tüm detayları topladığımız bu haberimizde Bizim İçin filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:17 ABONE OL
Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon konusu ne oyuncuları kimler?

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Bizim İçin Şampiyon filminin konusu, oyuncuları ve filmin çekim yeri ise filmin başlamasıyla aratılan başlıklar arasında yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI

Ekin Koç

Rolü : Halis Karataş

Farah Zeynep Abdullah

Rolü : Begüm Atman

Fikret Kuşkan

Rolü : Özdemir Atman

Si̇bel Taşçıoğlu

Rolü : Meral Atman

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim İçin Şampiyon filmi çekimleri İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan Veli Efendi Hipodramı'nda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filmin çekimleri Adapazarı, Bursa ve Konya gibi illerde de çekilirken filmin çekimleri 50 gün sürmüştür.

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