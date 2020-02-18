Sefirin Kızı 9.bölüm izle! Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 9.bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizi Pazartesi akşamları ekrana geliyor. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar ile Nare'nin yolları yeniden kesişiyor. Merakla beklenen Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı da yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI 10.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sana kimse inanmak istemez'

Akın'a sırf Nare'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar'ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz'in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge'nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz'den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz'den gizli Müge'nin peşindedir, o da Müge'ye Akın'ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar'la Nare'nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey'in telefonundaki bu videoda, Akın'ın Montenegro'da Nare'ye saldırdığı, Nare'nin de Akın'ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır. Güven Bey bu videoyu Sancar'a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın'ı mezara, Sancar'ı hapse göndermek.