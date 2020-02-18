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2020’de dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması 2020, ilk iki bölümü ile hızlı bir giriş yaptı. Ekrana gelen bölümleri ilgiyle takip eden izleyicilerin yanı sıra programın yayını kaçıran, ilk iki bölüme ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu detayların başında ise ’de dün akşam ödül oyunu kim kazandı ve ilk eleme adayları kimler oldu sorularının yanıtları geliyor. Bununla birlikte bir diğer merak edilen Survivor’da kim elenecek sorusunun yanıtı bu akşam ekrana gelecek bölümde belli olacak. İşte Survivor’ın ilk iki bölümünde yaşananlar ve üçüncü bölüme ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:26 ABONE OL
Survivor 2020’de dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları belli oldu mu?

Bu yıl ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekrana gelen yarışmasında heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan ödül oyununda takımlar, haftalık erzak ödülü için kıyasıya bir yarış içerisindeydi. Yapılan yarışmanın ardından kazanan takım kişi başı 3 adet yumurtanın sahibi oldu. Erzak ödülünün hemen akabinde yarışmacılar, günlük yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Survivor'da dün akşamın en dikkat çeken olayı ise, Ceyhun Uzun'un kazandığı yarışın ardından zaferini, vefat eden kızına armağan etmesi oldu. Kazandığı yarışın ardından oyun alanında yere kalp çizerek kızının adını yazan Ceyhun Uzun'un bu hareketinin ardından yarışmacılar ve izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYLARI KİMLER?

'nin ilk iki bölümünün ardından, ödül oyununun kazananı ve eleme potasındaki isimler merak ediliyor. Survivor'da ilk elenen kişi bu akşam belli olacak.

İşte Survivor 2020 ilk iki bölüm detayları;

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Survivor 2020’de dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları belli oldu mu?
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