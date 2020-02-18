Survivor 2020’de dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları belli oldu mu?

Bu yıl ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekrana gelen Survivor yarışmasında heyecan sürüyor. Dün akşam oynanan ödül oyununda takımlar, haftalık erzak ödülü için kıyasıya bir yarış içerisindeydi. Yapılan yarışmanın ardından kazanan takım kişi başı 3 adet yumurtanın sahibi oldu. Erzak ödülünün hemen akabinde yarışmacılar, günlük yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Survivor'da dün akşamın en dikkat çeken olayı ise, Ceyhun Uzun'un kazandığı yarışın ardından zaferini, vefat eden kızına armağan etmesi oldu. Kazandığı yarışın ardından oyun alanında yere kalp çizerek kızının adını yazan Ceyhun Uzun'un bu hareketinin ardından yarışmacılar ve izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020'nin ilk iki bölümünün ardından, ödül oyununun kazananı ve eleme potasındaki isimler merak ediliyor. Survivor'da ilk elenen kişi bu akşam belli olacak.

İşte Survivor 2020 ilk iki bölüm detayları;