Survivor’da kim elendi, kim gitti? 18 Şubat Survivor 2020’de Gönüllüler takımında elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu sezon ilk defa formatta değişikliğe giderek çok erken bir eleme yapılacağını, adaya veda eden ismin Survivor tarihinde 'adaya en erken veda eden yarışmacı' olacağını açıkladı. Dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Zorlu parkurda takımları için savaşan yarışmacılar arasında sıkı bir rekabet yaşandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandığı için gönüllüler takımında eleme oylaması yapılmıştı. Oylama sonucunda Fatma Günaydın en fazla oyu alan isim olarak karşımıza çıktı. Peki Survivor'da kim elendi? 18 Şubat Survivor 2020'de Gönüllüler takımında elenen yarışmacı kim oldu? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasından elenen isim SMS sonuçları doğrultusunda açıklanacak. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı ve oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın olmuştu. Henüz ilk haftada adaya veda etmek istemeyen Fatma Günaydın'ın karşısına bugün iki aday daha çıkarılacak.

İşte ayrıntılar…