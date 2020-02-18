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’da kim elendi, kim gitti? 2020’de Gönüllüler takımında elenen yarışmacı kim oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması ’da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer alıyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, bu sene adaya en erken veda eden yarışmacıyı duyuracak. Dün akşam yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmış ve gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapılmıştı. Ada konseyinde en fazla oyu Fatma Günaydın almıştı.Fatma ve adı söylenen 2 kişi arasından en az oyu alan yarışmacı bu akşam programa veda edecek. Peki Survivor’da kim elendi? 2020’de Gönüllüler takımında elenen yarışmacı kim oldu?

Giriş Tarihi: 19.2.2020 00:16 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 00:18 ABONE OL
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 18 Şubat Survivor 2020’de Gönüllüler takımında elenen yarışmacı kim oldu?

'da kim elendi, kim gitti? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu sezon ilk defa formatta değişikliğe giderek çok erken bir eleme yapılacağını, adaya veda eden ismin Survivor tarihinde 'adaya en erken veda eden yarışmacı' olacağını açıkladı. Dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Zorlu parkurda takımları için savaşan yarışmacılar arasında sıkı bir rekabet yaşandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandığı için gönüllüler takımında eleme oylaması yapılmıştı. Oylama sonucunda Fatma Günaydın en fazla oyu alan isim olarak karşımıza çıktı. Peki ? 2020'de Gönüllüler takımında elenen yarışmacı kim oldu? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasından elenen isim SMS sonuçları doğrultusunda açıklanacak. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı ve oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın olmuştu. Henüz ilk haftada adaya veda etmek istemeyen Fatma Günaydın'ın karşısına bugün iki aday daha çıkarılacak.

İşte ayrıntılar…

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