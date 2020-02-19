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6. son bölüm fragmanı tamamı izle! Zemheri 6. bölüm fragmanında 'ye beklenmeyen sürpriz!

ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve başladığı günden itibaren dikkat çeken dizi 6. Bölüm fragmanı tamamı izle şeklinde Show Tv tarafından yayınlandı. Başrollerinde ve Alperen Duymaz gibi isimlerin olduğu dizide geçtiğimiz hafta; , Ertan’la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan’ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır. Onun kafasından geçenleri bilmeden babasını kurtarmak için yine Ertan’ın kurallarına uyum sağlamak zorundadır. Dizinin sıkı takipçilerinin gündeminde yer alan Zemheri 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu için hazırladığımız haberimizde Zemheri 6. Bölüm fragmanı tamamı izle linkine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:11 ABONE OL
Zemheri 6. son bölüm fragmanı tamamı izle! Zemheri 6. bölüm fragmanında Firuze'ye beklenmeyen sürpriz!

Show Tv'nin yeni ve iddialı dizisi Zemheri 6. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çarşamba günlerinin merakla beklenen yapımları arasında yerini alan dizide bu hafta; Aliye, Firuze'nin Demirkan Holding'de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda'nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Safiye, oğlunun özgürlüğü için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir. Peki, Zemheri 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haberimizin devamından Zemheri 6. Yeni bölüm fragmanı tamamı izle ekranına ulaşabilirsiniz…

ZEMHERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Zemheri 6. bölümden üçüncü fragman yayınlandı! | Video

ZEMHERİ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Firuze, Ertan'la büyük bir dönemecin eşiğinden döner. Üstelik bu sırada Ertan'ın kendisine beslediği duygularla da yüzleşmek zorunda kalır.
Onun kafasından geçenleri bilmeden babasını kurtarmak için yine Ertan'ın kurallarına uyum sağlamak zorundadır. Ayaz ise Firuze'nin Ertan'a karşı mücadelesinde elinden geleni yapmaya devam eder.
Aliye, Firuze'nin Demirkan Holding'de işe başlamış olduğu gerçeğiyle yüzleşirken bir yandan da Sevda'nın evine gelişiyle mücadele etmek zorundadır. Berrak ise yaptığı planın İclal tarafından engellenmesinin öfkesini yaşar. Safiye, oğlunun özgürlüğü için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir.
Ayaz, Firuze için mücadelesinde çok önemli bir yol kat eder. Fakat ikisini de hesaplayamadıkları bazı sürprizler beklemektedir. Üstelik bu sürpriz Firuze'nin hiç ummadığı biriyle de ilgilidir. Firuze kendisini yapmak zorunda kalacağı bambaşka bir fedakarlığın ucunda bulur.

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Zemheri 6. son bölüm fragmanı tamamı izle! Zemheri 6. bölüm fragmanında Firuze'ye beklenmeyen sürpriz!
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