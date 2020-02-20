Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine Survivor'a gelecek olan kişiler belli oldu mu? Survivor ünlüler takımına kim gelecek?

Survivor'da dün akşam diskalifiye oldukları açıklanan Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelecek olan isimler izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler takımı için iki iddialı isim sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine ise bu isimler yerine iki yeni ismin programa katılacağı bildirildi. Programın sıkı takipçileri internet üzerinden Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

ÜNLÜLER TAKIMINA BÜYÜK ŞOK! UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE DİSKALİFİYE OLDU!

Survivor'da Ünlüler takımına hangi yarışmacılar katılacak? Sorusu birçok kişinin gündemindeki yerini alırken konu ile ilgili detaylı bilgi yine yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Haberimizin devamında Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine gelen isimler açıklandı mı? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…