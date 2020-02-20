Zemheri final mi yapıyor? Zemheri final kararı iddiası izleyicilerini şoke etti!

Zemheri dizisi final mi yapıyor sorusu internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ortaya atılan bu iddianın ardından seyircilerini hüsrana uğratan yapımın bir sonraki hafta yayınlanacak olan bölümü ile ilgili ekranlara veda edeceği bilinirken konu ile ilgili detaylar da dizinin sıkı takipçileri tarafından gündemdeki yerini aldı. Peki, Show Tv'nin sevilen dizisi Zemheri neden final yapıyor? Zemheri final kararı mı verdi? İşte tüm detaylar…

ZEMHERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ortaya atılan bir iddiaya göre Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Zemheri dizisi final kararı aldı. Bunun üzerine binlerce izleyici konu ile ilgili detayları araştırmaya devam ederken henüz yayın kanalı olan Show Tv resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Zemheri final kararı doğrulanır doğrulanmaz tüm detaylar haberimizde olacaktır.

ZEMHERİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Bir haber sitesinin iddiasına göre dizinin bir sonraki hafta son bölümü ile ekranlara geleceği söyleniyor. Ancak henüz bu durumun gerçekliği yapım şirketi ve yayın kanalı tarafından doğrulanmadı.

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor, Şebnem Dönmez, Hakan Taşkıran, Müfit Kayacan ve Eylül Kandemir gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi final kararı yapıma iletildi. Hayranların sıklıkla söylediği gün değiştirin ısrarı olmayınca dizi final kararı aldığı söyleniyor.