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Dün akşamın açıklanıyor! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize doktor 20 Şubat reyting sonuçları birincisi kim oldu?

güncel olarak açıklandı. Perşembe akşamı Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi, Star TV'de Hızlı ve Öfkeli 4 yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Medya gündemini takip edenler '' 20 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere geçen hafta Total'de Mucize Doktor birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova üstlenmişti. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:40 ABONE OL
Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize doktor 20 Şubat reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmlerin belli oldu. Dün akşam Kanal D'de Görünmeyen Misafir filmi, Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de Sefirin Kızı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken bu hafta Bir Zamanlar Çukurova reytinglerinin diğer yapımları geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Geçen hafta Total ve AB sıralamada Mucize Doktor dizisi birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova üstlenmişti. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programların hayranları, izledikleri dizilerin birinci olması için ekran başından bir an olsun ayrılmıyor. Peki, 20 Şubat reyting sonuçlarına göre hangi birinci oldu? Dün en çok ne izlendi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması sonuçları nasıl? İşte Total, AB ve ABC1 sıralaması!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 20 ŞUBAT

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, 20 Şubat reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize doktor 20 Şubat reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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