Dün akşamın reyting sonuçları açıklanıyor! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize doktor 20 Şubat reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmlerin reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Kanal D'de Görünmeyen Misafir filmi, Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de Sefirin Kızı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken bu hafta Bir Zamanlar Çukurova reytinglerinin diğer yapımları geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Geçen hafta Total ve AB sıralamada Mucize Doktor dizisi birinci olurken, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova üstlenmişti. Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programların hayranları, izledikleri dizilerin birinci olması için ekran başından bir an olsun ayrılmıyor. Peki, 20 Şubat reyting sonuçlarına göre hangi birinci oldu? Dün en çok ne izlendi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması sonuçları nasıl? İşte Total, AB ve ABC1 sıralaması!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 20 ŞUBAT

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizde, 20 Şubat reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.