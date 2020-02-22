Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız'ın romantik, komik ve macera dolu hikayesinin anlatıldığı dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça seviliyor. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Yıldız her şeyi anlayacak mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22.bölüm fragmanı yayınlandı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, gerçeklerin peşine düşmüşken Kuzey de özgürlüğünün peşindedir. Kızlarıyla birlikte Tülin'den belgeleri almak için uğraşmaktadır. Kuzey ve kızları son bir plan yaparlar. Artık belgelere çok yaklaşmışlardır. Fakat tahmin edemedikleri şey, Yıldız'ın da onların ensesinde olduğudur.

Kuzey ve kızlar, planlarının kusursuz işlemesi için tüm hazırlıkları yaparlar. Fakat hiçbir entrika kusursuz değildir. Kuzey'in belgeleri almak için son derece masumane başlayan planı, gecenin sonunda içinde herkesin debelendiği bir arap saçına döner. Kuzey de Yıldız da hiç ummadıkları birden fazla sürprizle yüz yüze gelirler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 22.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!