Nadide Hayat filmi nerede çekildi? Nadide Hayat konusu nedir, oyuncuları kimler?

Nadide filmi nerede çekildi? Çekimleri İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen film ile ilgili çeşitli soruların yanıtları merak ediliyor. Tecrübeli isimler ve yetenekli oyuncuları kadrosunda bulunduran filmin yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyor. Hayat karşısında ne istediğini bir türlü bulamayan ve bunun için bir arayışın içerisine giren Nadide isimli bir kadının hikayesinin işlendiği filmin başrollerini ise tecrübeli oyuncular Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler paylaşıyor. Peki Nadide Hayat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen sorular ve yanıtları…

NADİDE HAYAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nadide Gürbüz, evlendikten sonra okulunu bırakmış ve evinin kadını olmuş, kocası ölene ve çocukları büyüyüp kendi hayatlarını kurana dek kendisi için hiçbir şey yapmamıştır. Boş zamanını değerlendirebilmek için birçok kursa katılan Nadide, buralarda mutlu olamaz. Ancak bir gün gördüğü haber ona aradığı fırsatı sunacaktır. Öğrenci affı sayesinde yıllar önce bıraktığı okuluna geri döner. Sonrasında katıldığı mavi yolculuk, gencecik okul arkadaşları ve karizmatik bir öğretmenle birlikte hayatını değiştirecek bir maceraya dönüşecektir.

NADİDE HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Nadide Hayat filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Sevil Akı, Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun yer alıyor.

NADİDE HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat'ın çekimleri İstanbul Üniversitesi'nin yanı sıra Muğla'da gerçekleştirildi.