Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım hangisi?

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları elenmemek için kıyasıya mücadele ederken dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Ayrıca 22 Şubat yayınlanan bölümde yarışmacılar ödül oyununda patates cipsini kazanabilmek adına kıyasıya bir rekabet içindelerdi. Yayınlanan bölümü kaçıran sıkı takipçiler internet üzerinden tüm detayları araştırırken aynı zamanda da Ünlülerde Derya Can Göçen ile Aycan Yanaç arasında yaşanan gergin anlar da oldukça dikkat çekti. Peki, Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2020 ödül oyunu ve dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu? İşte detaylar…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada dün akşamki mücadele ile ilgili detaylar araştırılıyor. Haberimizin devamında tüm detaylara ve kazanan takıma ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...