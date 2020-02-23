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'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım hangisi?

dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu binlerce izleyici tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışmasında yine heyecan dolu bir mücadele vardı. Ünlüler ve gönüllüler takımı eleme potasına girmemek için kıyasıya yarışırken ayrıca ilk ödül oyunu da oynanmış oldu. İki takım patates cipsi kazanabilmek için parkurda ter döktü. Dün akşam yayınlanan programı kaçıran sıkı takipçiler konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Survivor 2020 dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi? İşte Survivor 2020 programında kazanan takım ve tüm detayları…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 12:25 ABONE OL
Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım hangisi?

'ın yayınlanan bölümünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları elenmemek için kıyasıya mücadele ederken dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Ayrıca yayınlanan bölümde yarışmacılar ödül oyununda patates cipsini kazanabilmek adına kıyasıya bir rekabet içindelerdi. Yayınlanan bölümü kaçıran sıkı takipçiler internet üzerinden tüm detayları araştırırken aynı zamanda da Ünlülerde Derya Can Göçen ile Aycan Yanaç arasında yaşanan gergin anlar da oldukça dikkat çekti. Peki, Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2020 ödül oyunu ve dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu? İşte detaylar…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada dün akşamki mücadele ile ilgili detaylar araştırılıyor. Haberimizin devamında tüm detaylara ve kazanan takıma ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

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Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım hangisi?
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