Yok Artık 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yok Artık 2 filmi konusu ve oyuncuları!

İstanbul trafiğine çıkan bir taksicinin başına gelen ilginç olayları anlatan Yok Artık 2 filminin başrollerinde Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu yer alıyor. Yok Artık 2 filminin konusu, oyuncuları ve filmin çekim yeri ise filmin başlamasıyla aratılan başlıklar arasında yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Yok Artık 2 filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Yok Artık 2 konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

YOK ARTIK 2 KONUSU NEDİR?

İlki bir takside geçen serinin 2. filmi bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Adnan, işten kovulacağını öğrenince işine dört kolla sarılan Aykut'un, kızının sosyal medya hesaplarının üzerinden internet fenomeni olmak için uğraşan İzzet'in, plaza hayatını terk ederek köye yerleşen Merve'nin ve kız istemeye gittikleri köyde başına gelmeyen kalmayan Meriç'in birbirinden eğlenceli hikayelerini seyircilerle buluşturuyor.

YOK ARTIK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yok Artık 2 filminin oyuncuları arasında Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Şahin Irmak, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler yer alıyor. İlk filmde olduğu gibi, yönetmen koltuğu Caner Özyurtlu'ya ait.