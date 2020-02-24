Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Büyük bir kapının içinde veya yayında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Büyük bir kapının içinde veya yayında bulunan küçük kapıya ne ad verilir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Büyük bir kapının içinde veya yayında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?

A) Sıpalık

B) Kedilik

C) Güvercinlik

D) Kuzuluk

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...