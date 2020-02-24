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3.sezon 22.bölüm fragmanı (89.bölüm) yayında! Çukur yeni bölümde Yamaç’tan şaşırtan hamle!

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 89.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek. Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaptığı dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor. Öte yandan Damla, hamile olduğunu Cumali’ye söylüyor. Mahsun ve Remzi kavgası da dizinin heyecanını yükseltecek. Buna göre; ? (yeni bölüm) fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:00 ABONE OL
Çukur 3.sezon 22.bölüm fragmanı 89.bölüm yayında! Çukur yeni bölümde Yamaç’tan şaşırtan hamle!

Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarına gelen Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde birçok beklenmedik gelişme olacak. Yeni bölümde; Damla hamile olduğunu Cumali'ye söylüyor. Öte yandan Cumali ortalığı savaş alanına çevirirken Yamaç ve Çağatay el sıkışacak. Çağatay'ın hamleleri ile çıkmaza giren Çukur'u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim mahalleye dönecek. Buna göre; Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 89.bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay'ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur'u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim'i de yanına alarak mahalleye dönecek.

Selim, Çukur'daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan'ın yanında alacak. Karaca zor bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Uzun zaman sonra evine dönen Vartolu, Sultan'a babasının katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla'nın, Cumali'ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yaratacak. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur'u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

ÇUKUR 89.BÖLÜM (3.SEZON 22.BÖLÜM) FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Çukur 3.sezon 22.bölüm fragmanı (89.bölüm) yayında! Çukur yeni bölümde Yamaç’tan şaşırtan hamle!
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