Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi adda bir mantar türü vardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.2.2020 21:23Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 21:23ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan sorusunun cevabı Hangi adda bir mantar türü vardır? merak konusu oldu. İşte, cevabı;