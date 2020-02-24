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Hangi adda bir mantar türü vardır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi adda bir mantar türü vardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 21:23 ABONE OL
Hangi adda bir mantar türü vardır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan sorusunun cevabı Hangi adda bir mantar türü vardır? merak konusu oldu. İşte, cevabı;

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Hangi adda bir mantar türü vardır?
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