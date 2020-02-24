Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star Tv ekranlarına gelen dizi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça sevilen dizinin yeni bölümünde Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girecek. Gözlerindeki bağı atacak ancak göreceklerine hazır değildir. Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar'ı şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışacak. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Sen mi bana kıydın ben mi sana kıydım?'



Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.



Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar'ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın'ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar'la anlaşmak üzeredir. Nare'nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz'in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.



Komplekslerinin altında ezilen Yahya'nın Halisefe'yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar'ı köşeye sıkıştırır. Sancar'ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.

SEFİRİN KIZI 10.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!