Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve
Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.2.2020 22:02Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 22:02ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan Türkiye'de adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;