Zalim İstanbul 32.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin her yeni bölümünde heyecan ve aksiyon hız kesmiyor. Dizide bu hafta Nedim ve Cenk kardeş olduklarını öğrenecek. Şeniz'in Agah'ı aldattığı ortaya çıkacak. Bunu öğrenen Agah baygınlık geçirecek. Köşkte büyük panik ve korku hakim olurken dizinin yeni bölümü soluksuz izlenecek. Buna göre; Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul 32.bölüm fragmanı yayınlandı!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre'yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez.

Ceren, Şeniz'in otel odası görüntülerini Cemre'ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz'le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre'yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren'den gelmektedir. Ceren'in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim'in hayatını da önemli ölçüde etkiler. Oya'nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek midir?

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