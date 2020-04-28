Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay’dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kaç yaşındadır?

Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay'ın eski eşi şimdilerde yeni aşkıyla anılıyor. Edinilen bilgiye göre veterinerde Özgür İnal'la tanışan Şarapçıoğlu yeni aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmasıyla aşk iddialarını kuvvetlendiren Berk Oktay'ın eski eşi gündemde merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli?

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

1988 doğumlu Merve Şarapçıoğlu hukuk mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi hukuk bölümünden mezun genç kadın, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamış ve çift 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girmişti. Nikahlarını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıymıştı.