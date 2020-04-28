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kimdir? ’dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kaç yaşındadır?

Ünlü oyuncu ’ın eski eşi magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer aldı. Gündemde yeni aşkı olduğu iddia edilen Özgür İnal’la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şarapçıoğlu aşk iddialarını kuvvetlendirmiş oldu. Şarapçıoğlu'nun, köpekleri için açtığı bir Instagram hesabından İnal’la fotoğrafını paylaşarak, “Çok sevdiğim, pamuk kalpli bir arkadaşım” yazıp kalp işareti çizmesi dikkat çekti. Peki Berk Oktay’dan boşanan , kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 13:38 ABONE OL
Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay’dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kaç yaşındadır?

Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay'ın eski eşi şimdilerde yeni aşkıyla anılıyor. Edinilen bilgiye göre veterinerde Özgür İnal'la tanışan Şarapçıoğlu yeni aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmasıyla aşk iddialarını kuvvetlendiren Berk Oktay'ın eski eşi gündemde merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli?

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

1988 doğumlu Merve Şarapçıoğlu hukuk mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi hukuk bölümünden mezun genç kadın, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamış ve çift 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girmişti. Nikahlarını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıymıştı.

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Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay’dan boşanan Merve Şarapçıoğlu kaç yaşındadır?
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