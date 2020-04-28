Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç? İşte hayatı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma programı adım adım finale doğru ilerlerken, yarışmacı kadrosu merak ediliyor. İzleyiciler bu noktada yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan Evrim Keklik'in hayatını araştırıyor. Peki, Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik kaç yaşında, nereli? İşte Evrim Keklik'in memleketi ve yarışmacı hakkında bilgiler…

SURVİVOR EVRİM KEKLİK: KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan sevilen isim Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı hakkında bilgiler...