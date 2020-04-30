Oyuncu Gamze Aksu eniştesi tarafından darp edildi! Gamze Aksu kimdir, kaç yaşında?

Recep İvedik 4 filmiyle tanınan ve aynı zamanda 2018 Survivor yarışmacısı olan Gamze Aksu eniştesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Ablasının doğum günü kutlaması için eşi Orhun Ozan ile birlikte ailenin evine gittikten kısa süre sonra eniştesinin "Ablanı üzüyorsun" demesi üzerine genç oyuncuya hakaret ettiği sonrasında kolundan tutarak yere fırlattığı iddia edildi. Bu durumun ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan Gamze Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruştuma başlatırken sosyal medyada gündem olan genç oyuncu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Buna göre; Gamze Aksu kimdir, kaç yaşında?

GAMZE AKSU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başlamıştır. Modern Dans Bölümü'ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söylemiştir. Paprika ile İzmir'de, İstanbul'da ve sahil bölgelerinde konserler vermiştir.

Yalan Dünya dizisine konuk oyuncu olarak katılan yetenekli oyuncu kliplerde ve reklamlarda rol almıştır. Son olarak Recep İvedik 4 filminde Ebru karakteriyle ilk kez bir sinema filminde rol almıştır.Güzel oyuncu Gamze Aksu 1,75 boyunda ve 57 Kg ağırlığındadır.