Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Survivor gönüllüler Evrim Keklik nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların birincilik için mücadele ettiği yarışma, zorlu parkurları ve eğlenceli ada hayatıyla dikkat ediyor. Survivor gönüllüler yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı ve biyografisi her yeni bölüm öncesi araştırılmaya başlanıyor. Atletik vücudu ve sporcu kişiliğiyle rakiplerine meydan okuyan Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haberimizde, Survivor Evrim Keklik mesleği ne, boyu kaç? Gibi merak edilen soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Televizyon ekranlarının en dikkat çekici yarışmaları arasında yer alan Survivor 2020'de heyecan, yeni bölümleri ile sürerken yarışmacılardan Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda spora ilgi duymaya başlayan Evrim Keklik, henüz ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladı ve 10 yıl boyunca aktif olarak yer almıştır.

İşte gönüllüler takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…