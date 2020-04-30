Unutursam Fısılda nerede çekildi? Unutursam Fısılda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Unutursam Fısılda filmi için heyecan dorukta. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu film 2014 yılı yapımıdır. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken filmde iki kız kardeş ile kasabaya yeni atanan kaymakamın oğlunun değişen hikayesi anlatılacak. Buna göre; Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi? Unutursam Fısılda filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ KONUSU

Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kız kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakâr bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2014

Yönetmen : Çağan Irmak

Türü : Romantik, Dram

Oyuncular : Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.