Çalgı Çengi kaç yılında çekildi? Çalgı Çengi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilenler!

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan absürd komedi yapımı ve başrollerinde Murat Cemcir, Ahmet Kural gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım binlerce izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Pazar akşamlarını adeta süsleyecek olan film konu olarak; Ankaralı müzisyen teyzeoğulları Salih ve Gürkan, bir organizatörün kendilerine bulduğu basit ve sıradan işlerle geçimlerini sağlıyorlardır. Ancak gittiğkleri bir düğünün kömürlüğünde adeta trajikomik bir olayın içine dalarlar. Peki, Çalgı Çengi ne zaman kaç yılında çekilmiştir? Çalgı Çengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

ÇALGI ÇENGİ KONUSU NEDİR?

Televizon dizilerinden tanıdığımız Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Çalgı Çengi' arkasına Cem Yılmaz'ın da desteğini alan absürd bir mafya komedisi. Ankaralı müzisyen teyzeoğulları Salih ve Gürkan, bir organizatörün kendilerine bulduğu basit ve sıradan işlerle geçimlerini sağlıyorlardır. Yine böyle bir işe çıkan Salih ve Gürkan, gittikleri düğünün kömürlüğünde trajikomik bir olayın içine dalarlar...

Kendilerine kömürlüğü uygun gören düğün sahibine kızan ikili, birazdan olacaklardan habersiz bekliyorlardır. Ta ki, iki mafya üyesi, rehin aldıkları bir banka güvenlik görevlisini sorgulamak için bu izbe mekana getirene dek. Güvenlik görevlisinin yanlışlıkla öldürülmesi ve teyzeoğullarının da buna tanık olması, ikilinin hayatını 'kaydıracaktır'..

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Erdal Tosun, Hazal Kaya

ÇALGI ÇENGİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2011 Yılında çekilmiştir.