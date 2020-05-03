Hayalet Avcıları filminin konusu nedir? Hayalet Avcıları oyuncu kadrosunda kimler var?

Corona virüsü nedeniyle TV izlenme oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu nedenle de televizyonda yayınlanan sinema filmleri büyük ilgi görüyor. TV ekranlarına bu akşam gelecek olan Hayalet Avcıları filmi için geri sayım başladı. 1984 yılı yapımı fantastik türündeki film vizyona girdiği andan itibaren oldukça beğenilmişti. Çok konuşulan bir film olduğu için, bugün filmi ilk defa izleyecek olanlar Hayalet Avcıları filmi konusu ne ve oyuncu kadrosu hangi isimlerden oluşuyor' sorusunun yanıtını araştırıoyr. Peki Hayalet Avcıları filminin konusu nedir ve Beyaz Perde'nin efsanesi Hayalet Avcıları filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar..

HAYALET AVCILARI KONUSU

80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!

Hayaletlerin gerçekten varolduğunu anlatan bir kitap yazan Erin Gilbert (Kristen Wiig) ve Abby Yates (Melissa McCarthy) eserleriyle ses getirememişlerdir. Kitabın üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Gilbert Columbia Üniversitesi'nde hocalık yapmak için kabul aldığında yazdığı bu kitap ortaya çıkar ve akademik camiada alay konusu olur. Ancak hayaletler Manhattan'a musallat olduğunda dünyayı kurtarmak için Gilbert, Yates, mühendis Jillian Holtzmann (Kate McKinnon) ve metroda çalışan Patty Tolan (Leslie Jones) güç birliği yapacaktır. Orijinal filmin tam 32 yıl ardından gösterime giren Hayalet Avcıları'nda yepyeni bir ekiple birlikte resepsiyonist Kevin (Chris Hemsworth) gibi yeni karakterler yer alıyor

HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU

Melissa McCarthy

Kristen Wiig

Kate McKinnon

Leslie Jones

Chris Hemsworth

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