Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden Halis Karataş kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı?

2 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ta hayata gelen Karataş, çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi. Her ne kadar ailesi onun jokey olmasını istemese de o jokey olmak istedi ve Türkiye'nin en büyük jokeylerinden birisi olmayı başardı. Öyle ki onun hayatını anlatan Bizim İçin Şampiyon adında bir film bile yapıldı. Peki, Halis Karataş kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı? İşte detaylar…

TÜRKİYE'NİN EN ÜNNLÜ JOKEYLERİNDEN HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas'ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi.