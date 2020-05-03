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'nin en ünlü jokeylerinden kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı?

jokey tarihi dendiği vakit akla ilk gelen isimlerden olan , yarış hayatı boyunca en çok yarış kazanan isimlerden bir tanesidir. Halis Karataş’ın adını Türk jokey tarihine yazdırması ise isimli at ile kazandığı Gazi koşusu ile birlikte olmuştur. Bold Pilot isimli at ile adını tarihe yazdıran Karataş, bu sayede Türkiye’nin en ünlü jokeylerinden bir tanesi olmuştur. Peki, Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden Halis Karataş kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı? Sabah.com.tr olarak tüm detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 19:41 ABONE OL
Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden Halis Karataş kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı?

2 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ta hayata gelen Karataş, çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi. Her ne kadar ailesi onun jokey olmasını istemese de o jokey olmak istedi ve Türkiye'nin en büyük jokeylerinden birisi olmayı başardı. Öyle ki onun hayatını anlatan Bizim İçin Şampiyon adında bir film bile yapıldı. Peki, Halis Karataş kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı? İşte detaylar…

TÜRKİYE'NİN EN ÜNNLÜ JOKEYLERİNDEN HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas'ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi.

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Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden Halis Karataş kimdir? Halis Karataş gerçekte kaç yaşında, Gazi koşusunu kaç kez kazandı?
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