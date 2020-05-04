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sonuçları 3 Mayıs 2020: Dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte sıralama

Pazar akşamı ekrana gelen yapımların ardından sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam Show TV’de Neşeli Günler, Tv8’de Survivor, Kanal D’de Kung Fu Panda 2, ATV’de Hayalet Avcıları yapımları izleyicisiyle buluştu. TOTAL, AB VE ABC1 kategorilerinde ölçülen sonuçlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün akşam (3 Mayıs Pazar) ekrana gelen dizi ve filmler arasında birinci belli olacak. Pazar akşamı TRT1 dizisi Şampiyon yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Diziler yeni bölümleriyle ekrana gelmeyince sinema filmleri yayın akışlarındaki yerini almış oldu. Buna göre; açıklandı mı? Dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:23 ABONE OL
Reyting sonuçları 3 Mayıs 2020: Dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte sıralama

Medya gündemini takip edenler sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Pazar akşamı evde film ve dizi keyfi yapan vatandaşlar yayın akışlarında yer alan yapımları izlediler. Her gün bir önceki günün TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken, dünün sıralaması merakla bekleniyor. Sokağa çıkma yasağında evde kendilerini izole eden vatandaşlar günlerinin çoğunu televizyonda dizi ve film izleyerek geçiriyor. İzledikleri yapımların birinci olmasını isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren açıklandı mı? sonuçlarında kim birinci oldu? Sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mayıs 2020 Pazar sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 MAYIS PAZAR

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, açıklanınca yer alacaktır.

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Reyting sonuçları 3 Mayıs 2020: Dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte sıralama
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