Doya Doya Moda kim elendi, puan durumu nasıl? (2 Temmuz 2020) Doya Doya Moda sezon finali ne zaman, büyük ödül ne?

Ekranların ilk ve tek büyük beden moda yarışması programı Doya Doya Moda sezon finali için geri sayım başladı. Finale kalan 6 yarışmacı birinci olabilmek adına en güzel kombinleri oluşturacak. Sündüz, Su, Emel, Betül, Hanzade ve Gamze finale kalan isimler oldu. Buna göre, Doya Doya Moda sezon finali ne zaman, büyük ödül ne? Doya Doya Moda kim elendi, puan durumu nasıl?
2 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu
Betül Böçkün 135 puanla birinciliği elinde bulunduruyor. 93 puanla elenen isim ise Emel Başkan oldu.
Betül: 8
Su: 13
Hanzade: 10
Sündüz 17
Emel: 9
Doya Doya Moda sezon finali ne zaman, büyük ödül ne?
DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?
Doya Doya Moda'da bugünün konsepti "Stil Danışmanlığı" olarak belirlendi. Ortaya birbirinden iddialı kombinler çıktı.DOYA
DOYA MODA FİNAL NE ZAMAN?
TV8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda final tarihi belli oldu. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in üstlendiği Doya Doya Moda sezon finali 3 Temmuz 2020 Cuma günü yapılacak.
DOYA DOYA MODA'DA SEZON FİNALİNE ADIM ADIM! İŞTE DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL
Doya Doya Moda'da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda'da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.