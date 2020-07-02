Doya Doya Moda kim elendi, puan durumu nasıl? (2 Temmuz 2020) Doya Doya Moda sezon finali ne zaman, büyük ödül ne?

Ekranların ilk ve tek büyük beden moda yarışması programı Doya Doya Moda sezon finali için geri sayım başladı. Finale kalan 6 yarışmacı birinci olabilmek adına en güzel kombinleri oluşturacak. Sündüz, Su, Emel, Betül, Hanzade ve Gamze finale kalan isimler oldu. Buna göre, Doya Doya Moda sezon finali ne zaman, büyük ödül ne? Doya Doya Moda kim elendi, puan durumu nasıl?

DOYA DOYA MODA SEZON FİNALİ NE ZAMAN? DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (2 TEMMUZ 2020 PUAN DURUMU)

2 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu

Betül Böçkün 135 puanla birinciliği elinde bulunduruyor. 93 puanla elenen isim ise Emel Başkan oldu.

Betül: 8

Su: 13

Hanzade: 10

Sündüz 17

Emel: 9

Doya Doya Moda sezon finali ne zaman, büyük ödül ne?