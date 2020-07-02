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2 filmi konusu ne? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu kadrosu, nerede çekildi?

Bu akşam televizyonda ekrana gelecek olan 2 filmi için heyecan dorukta. Yerel esprilerle bezenmiş filmin başrolünde ve yer alıyor. 2011 yılında vizyona çıkan komedi türündeki filmde Hüseyin'in büyük aşkı Müjgan'a kavuşmak yolunda önüne çıkan engelleri aşması izleyeceğiz. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 2.7.2020 16:23 ABONE OL
Eyvah Eyvah 2 filmi konusu ne? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu kadrosu, nerede çekildi?

Beyaz perdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Eyvah Eyvah 2 filmi için geri sayım sürüyor. Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği 2011 yapımı komedi türündeki filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oluyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NE?

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur. Ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında çekildi.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

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Eyvah Eyvah 2 filmi konusu ne? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncu kadrosu, nerede çekildi?
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