Son Dakika Haberi: Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa'nın elenmesinin ardından ateş püskürdü! Birkaç kişinin canı yanacak...

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020'de geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere hafta içi yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazanmış ve Nisa, Berkan, Barış üçlüsünü potaya sokmuştu. Salı günü yapılan ada konseyinde ise bu üçlüden Nisa Bölükbaşı adaya veda etti. Adada yakın arkadaşlıkları ile bilinen bu isimler oldukça üzüntü yaşarken, Barış Murat Yağcı'nın Nisa'nın elenmesinin ardından yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damga vurdu.
İşte Nisa'nın elenmesinin ardından Barış Murat Yağcı'nın o açıklamaları…
Survivor yeni bölüm fragmanında Barış Murat Yağcı'nın açıklamaları şu şekilde:
'Berkan'ın kaldığına mı sevineyim? Nisa'nın gittiğine mi üzüleyim?'
'Üçümüz potaya girdik ona mı yanayım?'
'Bir tane dokunulmazlığı alsaydık bunların hiçbiri olmayacaktı'
Ardından açıklamalarına devam eden Barış Murat Yağcı, 'Birkaç kişinin canı yanacak, bundan herkesin haberi olsun' diyerek adete meydan okudu.