Son Dakika Haberi: Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa'nın elenmesinin ardından ateş püskürdü! Birkaç kişinin canı yanacak...

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020'de geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere hafta içi yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazanmış ve Nisa, Berkan, Barış üçlüsünü potaya sokmuştu. Salı günü yapılan ada konseyinde ise bu üçlüden Nisa Bölükbaşı adaya veda etti. Adada yakın arkadaşlıkları ile bilinen bu isimler oldukça üzüntü yaşarken, Barış Murat Yağcı'nın Nisa'nın elenmesinin ardından yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damga vurdu.

SURVİVOR BARIŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

İşte Nisa'nın elenmesinin ardından Barış Murat Yağcı'nın o açıklamaları…