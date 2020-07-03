Son Dakika Haberi: Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa'nın elenmesinin ardından ateş püskürdü! Birkaç kişinin canı yanacak...

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Haberi: , Nisa'nın elenmesinin ardından ateş püskürdü! Birkaç kişinin canı yanacak...

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Her geçen gün heyecanın arttığı yarışmada, geçtiğimiz gün eleme heyecanı yaşanmış ve adaya Nisa Bölükbaşı veda etmişti. Adada Nisa ile abi-kardeş gibi olan ise, vedanın ardından ateş püskürdü. İşte o açıklamalar…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:41 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:41 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Survivor Barış ateş püskürdü! Nisa’nın ayrılığının ardından…

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020'de geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere hafta içi yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazanmış ve Nisa, Berkan, Barış üçlüsünü potaya sokmuştu. Salı günü yapılan ada konseyinde ise bu üçlüden Nisa Bölükbaşı adaya veda etti. Adada yakın arkadaşlıkları ile bilinen bu isimler oldukça üzüntü yaşarken, 'nın Nisa'nın elenmesinin ardından yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damga vurdu.

SURVİVOR BARIŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

İşte Nisa'nın elenmesinin ardından Barış Murat Yağcı'nın o açıklamaları…

Son Dakika Haberi: Survivor Barış ateş püskürdü! Nisa’nın ayrılığının ardından…

yeni bölüm fragmanında 'nın açıklamaları şu şekilde:

'Berkan'ın kaldığına mı sevineyim? Nisa'nın gittiğine mi üzüleyim?'

Son Dakika Haberi: Survivor Barış ateş püskürdü! Nisa’nın ayrılığının ardından…

'Üçümüz potaya girdik ona mı yanayım?'

Son Dakika Haberi: Survivor Barış ateş püskürdü! Nisa’nın ayrılığının ardından…

'Bir tane dokunulmazlığı alsaydık bunların hiçbiri olmayacaktı'

Son Dakika Haberi: Survivor Barış ateş püskürdü! Nisa’nın ayrılığının ardından…

Ardından açıklamalarına devam eden , 'Birkaç kişinin canı yanacak, bundan herkesin haberi olsun' diyerek adete meydan okudu.

Son Dakika Haberi: Survivor Barış ateş püskürdü! Nisa’nın ayrılığının ardından…
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Son Dakika Haberi: Survivor Barış Murat Yağcı, Nisa'nın elenmesinin ardından ateş püskürdü! Birkaç kişinin canı yanacak...
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