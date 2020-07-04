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Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 23:28 Son Güncelleme: 4.7.2020 23:36 ABONE OL
Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

A) At kılı ve hayvan kanı

B) Pirinç ve deniz kabukları

C) Kayısı çekirdeği ve hasır

D) Koç boynuzu ve karga gagası

Cevap: A) At kılı ve hayvan kanı

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Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?
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