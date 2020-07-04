Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

A) At kılı ve hayvan kanı

B) Pirinç ve deniz kabukları

C) Kayısı çekirdeği ve hasır

D) Koç boynuzu ve karga gagası

Cevap: A) At kılı ve hayvan kanı