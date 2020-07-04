4 Temmuz 2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli olacak. Berkan, Barış, Elif, Sercan, Cemal Can ve Yasin bu akşam bireysel dokunulmazlığın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele ederken kazanan isim SMS oylamasına çıkacak olan ilk ismi belirleyecek. Şimdiden izleyenler ekran başına kilitlendi! Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!

4 TEMMUZ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz hafta Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan isim üç oyunda da Sercan Yıldırım olmuş ve Barış, Berkan ile Nisa'yı SMS oylamasına çıkartmıştı. Eleme sonucunda adaya veda eden Bölükbaşı, ardından finale günler kala şampiyonluk için mücadele de hız kazandı!