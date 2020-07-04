4 Temmuz 2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli olacak. Berkan, Barış, Elif, Sercan, Cemal Can ve Yasin bu akşam bireysel dokunulmazlığın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele ederken kazanan isim SMS oylamasına çıkacak olan ilk ismi belirleyecek. Şimdiden izleyenler ekran başına kilitlendi! Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!
Geçtiğimiz hafta Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan isim üç oyunda da Sercan Yıldırım olmuş ve Barış, Berkan ile Nisa'yı SMS oylamasına çıkartmıştı. Eleme sonucunda adaya veda eden Bölükbaşı, ardından finale günler kala şampiyonluk için mücadele de hız kazandı!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da geçen hafta Barış, Nisa ve Berkan'ı eleme adayı olarak çıkaran Survivor Sercan, haftanın en çok konuşulan ismi olmuştu. Eleme konseyinde en az oyu alan Survivor Nisa, elenerek hayallerine veda eden isim olmuştu. Bu olay sonrası özellikle Barış, Sercan'a karşı büyük bir hırs besleyerek verdiği röportajlarda onu mağlup etmek için her şeyi yapacağını ve oyun kazanırsa ilk aday olarak onu sonra da Yasin'i yazacağını belirtmişti.
Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim SERCAN oldu. Sercan dokunulmazlık finalinde karşılaştığı Cemal Can'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Sercan az sonra ada konseyinde ilk eleme adayını söyleyecek. İlk eleme adayı belli olduğunda anında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İlk eleme adayı Berkan oldu...