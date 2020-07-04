4 Temmuz 2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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4 Temmuz 2020 Survivor ilk kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Tv8 kanalının sevilen yarışma programı Survivor dokunulmazlık oyunu ile bu akşam ekranlara geliyor. Final gününün yaklaşmasıyla beraber sona kalan 6 yarışmacı arasında şampiyonluk mücadelesi her geçen gün artıyor. Parkurda dokunulmazlığın sahibi olmak isteyen mavi ve kırmızı takımdan bir kişi, ilk olan ismi belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!

Giriş Tarihi: 5.7.2020 01:33 Son Güncelleme: 5.7.2020 01:34 ABONE OL
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!

Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk bu akşam belli olacak. Berkan, Barış, Elif, Sercan, Cemal Can ve Yasin bu akşam bireysel dokunulmazlığın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele ederken kazanan isim SMS oylamasına çıkacak olan ilk ismi belirleyecek. Şimdiden izleyenler ekran başına kilitlendi! Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!

4 TEMMUZ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz hafta Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan isim üç oyunda da Sercan Yıldırım olmuş ve Barış, Berkan ile Nisa'yı SMS oylamasına çıkartmıştı. Eleme sonucunda adaya veda eden Bölükbaşı, ardından finale günler kala şampiyonluk için mücadele de hız kazandı!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da geçen hafta Barış, Nisa ve Berkan'ı olarak çıkaran Survivor Sercan, haftanın en çok konuşulan ismi olmuştu. Eleme konseyinde en az oyu alan Survivor Nisa, elenerek hayallerine veda eden isim olmuştu. Bu olay sonrası özellikle Barış, Sercan'a karşı büyük bir hırs besleyerek verdiği röportajlarda onu mağlup etmek için her şeyi yapacağını ve oyun kazanırsa ilk aday olarak onu sonra da Yasin'i yazacağını belirtmişti.

Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim SERCAN oldu. Sercan dokunulmazlık finalinde karşılaştığı Cemal Can'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Sercan az sonra ada konseyinde ilk eleme adayını söyleyecek. İlk eleme adayı belli olduğunda anında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İlk eleme adayı Berkan oldu...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Temmuz Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi!
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4 Temmuz 2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim seçildi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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