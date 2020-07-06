SON DAKİKA HABERİ: Survivor'dan elenen Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale gidilirken, yarışmaya her hafta bir isim veda ediyor. Son olarak yarışmadan elenen isim Nisa Bölükbaşı olmuş ve Evrim Keklik'in paylaşımları geceye damga vurmuştu. Survivor Evrim, Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay yaratan açıklamalarına ise Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma'da devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
"Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor. Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.
İşte Evrim'in Nisa ile ilgili yorumu…
CEMAL İLE YASİN NİSA'YI KORUYORDU
Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.
Benim attığım 'parayla değil, sırayla' mesajı Nisa için değildi. Dikkatli bakıldığında benim attığım tweet elenmeden daha önceydi. Ben o zaman kimin elendiğini bilmiyordum. Genel bir mesajdı o ben nereden bilebilirim kimin eleneceğini.
Nisa ile elendikten sonra hiç karşılaşmadık. İkimizde Dominik'teyiz ama denk gelmedik. Karşılaşsak da selamlaşırız. Kanlı, bıçaklı değiliz ki... Evet, tartıştık. Birbirimizi sevmiyoruz. Yardım isterse yaparım, ben de istesem o da yapar.
YASİN BENİ ÇOK ÜZDÜ
Yasin beni çok üzdü, ben de onu çok üzdüm. Birbirimizi tanıyana kadar ağır sözlerde bulunduk. Benim en kızdığım nokta bana 'dedikoducu' demesiydi. Ben çok konuşurum ama kimsenin arkasından konuşmuyordum. Yüzlerine söylüyordum. Yeri geldi Yasin'den nefret ettim ama tanıdıktan sonra 'biz yanlış başlamışız' dedim.