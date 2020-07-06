SON DAKİKA HABERİ: Survivor'dan elenen Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale gidilirken, yarışmaya her hafta bir isim veda ediyor. Son olarak yarışmadan elenen isim Nisa Bölükbaşı olmuş ve Evrim Keklik'in paylaşımları geceye damga vurmuştu. Survivor Evrim, Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay yaratan açıklamalarına ise Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma'da devam etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EVRİM KEKLİK'TEN OLAY YARATAN AÇIKLAMALAR

"Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor. Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.

İşte Evrim'in Nisa ile ilgili yorumu…