Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!

Pek çok kullanıcıya hizmet veren Türknet internet erişim problemi kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurumun resmi internet sitesinin de çökmesi üzerine konu ile ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başlarken sosyal medyada kullanıcılar yorum yapmaya başladılar. Sorunun kaynağının ne olduğunu öğrenmek isteyenlerin sayısı ise giderek artıyor. Peki; Türknet çöktü mü? Türknet erişim problemi!
Türknet internet sorunu öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı bir problem haline gelirken sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar konu ile ilgili araştırmalar yaparken Türknet çöktü mü sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
Öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı Türknet internet sorunu, pek çok kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesinin de çökmesiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Konuyla ilgili çağrı merkezleri aracılığıyla hizmet verme noktasında da bazı aksaklıklar yaşanması üzerinde sosyal medya üzerinden duruma muhatap arandı. Türknet'in bazı sosyal medya kullanıcılarının sorularına yönelik cevapları şu şekilde oldu;
Selamlar internetim gitti ve gelmiyor şuan da yardımcı olur musunuz destek kaydı da açamıyorum hata veriyor siteniz
Yaşanan sorunun farkındayız ve ekiplerimizle birlikte çözmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda kullanmaya devam edebileceksiniz
Merhaba, az önce modemin ışıkları varken internetim gitti ve kapatıp açtığımda İnternet ışığı kırmızı yanmaya başladı. Kabloları çıkartıp yeniden birkaç dakika zaman aralığıyla denedim ama nafile. Rica etsem yardımcı olur musunuz?