Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!

Pek çok kullanıcıya hizmet veren Türknet internet erişim problemi kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurumun resmi internet sitesinin de çökmesi üzerine konu ile ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başlarken sosyal medyada kullanıcılar yorum yapmaya başladılar. Sorunun kaynağının ne olduğunu öğrenmek isteyenlerin sayısı ise giderek artıyor. Peki; Türknet çöktü mü? Türknet erişim problemi!

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? TÜRKNET ERİŞİM PROBLEMİ!

Türknet internet sorunu öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı bir problem haline gelirken sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar konu ile ilgili araştırmalar yaparken Türknet çöktü mü sorusunun yanıtı da merak ediliyor.