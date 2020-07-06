Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!

: ? Türknet internet sorunu!

İnternet servis sağlayıcısı Türknet çöktü iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Sağlayıcının resmi internet sitesine giremeyen ve internet hizmetinde kopma yaşamaları nedeniyle yaşanan erişim sıkıntısının nedeni merak edilirken pek çok kullanıcı sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki; ? Türknet internet erişim problemi ne zaman düzelecek?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:35 ABONE OL
Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!

Pek çok kullanıcıya hizmet veren Türknet internet erişim problemi kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurumun resmi internet sitesinin de çökmesi üzerine konu ile ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başlarken sosyal medyada kullanıcılar yorum yapmaya başladılar. Sorunun kaynağının ne olduğunu öğrenmek isteyenlerin sayısı ise giderek artıyor. Peki; ? !

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? TÜRKNET ERİŞİM PROBLEMİ!

Türknet internet sorunu öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı bir problem haline gelirken sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar konu ile ilgili araştırmalar yaparken Türknet çöktü mü sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!

Öğle saatlerinden itibaren pek çok vatandaşın karşılaştığı Türknet internet sorunu, pek çok kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesinin de çökmesiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Konuyla ilgili çağrı merkezleri aracılığıyla hizmet verme noktasında da bazı aksaklıklar yaşanması üzerinde sosyal medya üzerinden duruma muhatap arandı. Türknet'in bazı sosyal medya kullanıcılarının sorularına yönelik cevapları şu şekilde oldu;

Selamlar internetim gitti ve gelmiyor şuan da yardımcı olur musunuz destek kaydı da açamıyorum hata veriyor siteniz

Yaşanan sorunun farkındayız ve ekiplerimizle birlikte çözmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda kullanmaya devam edebileceksiniz

Merhaba, az önce modemin ışıkları varken internetim gitti ve kapatıp açtığımda İnternet ışığı kırmızı yanmaya başladı. Kabloları çıkartıp yeniden birkaç dakika zaman aralığıyla denedim ama nafile. Rica etsem yardımcı olur musunuz?

Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türknet erişim problemi: Türknet çöktü mü? Türknet internet sorunu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA