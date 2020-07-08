Dün akşam Survivor'da kim elendi? 7 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Survivor 2020 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın 129.bölümünde ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta içi oynanan 3 dokunulmazlık oyununun ardından kazanan isimler eleme adayı olarak Sercan, Berkan ve Yasin'in ismini söylemişti. Ünlüler (Kırmızı) ve Gönüllüler (Mavi) takımı SMS oy sıralaması ile beraber adaya veda eden yarışmacı da belli oldu. Buna göre; Peki, 7 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor 7 Temmuz 2020 Salı SMS sıralaması ile kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?
Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyunu oynandı ve Sercan, Berkan ve Yasin üçlüsü eleme adayı olarak gösterildi. Berkan, Sercan ve Yasin arasında en düşük SMS oyunu alan isim adaya veda edecek. Böylelikle, 3 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adadan gitti ve 'Survivor'da kim elendi?' sorusu da yanıtına ulaşmış oldu.
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralamasına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve 7 Temmuz SMS oy sıralaması;
Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu.
Survivor 2020 eleme heyecanı sona erdi. Berkan, Sercan ve Yasin üçlüsünden en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi Sercan Yıldırım oldu.
Acun Ilıcalı toplu SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oyu alarak adaya veda eden kişi belli oldu.
Survivor son bölümde Mavi ve Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Survivor ödül oyununu 10-3 skorla Mavi takm kazandı.
Survivor 2020'nin 128. bölümünde oynanan 3. bireysel dokunulmazlık oyununda Yasin ve Elif finalda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Sercan rakibi Elif'i eleyerek bireysel dokunulmazlığı kazandı.
Bu hafta 2. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan, toplamda 6 kez Survivor dokunulmazlık oyununun galibi oldu. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan eleme adayı olacak Berkan'ın ismini vermişti. İkinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak göstermişti.
Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. Böylece Survivor'da eleme adayları Sercan, Berkan ve Yasin oldu. Survivor'da eleme 7 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek.