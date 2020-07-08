Dün akşam Survivor'da kim elendi? 7 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ile Survivor'dan elenen isim kim oldu?

Survivor 2020 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın 129.bölümünde ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta içi oynanan 3 dokunulmazlık oyununun ardından kazanan isimler eleme adayı olarak Sercan, Berkan ve Yasin'in ismini söylemişti. Ünlüler (Kırmızı) ve Gönüllüler (Mavi) takımı SMS oy sıralaması ile beraber adaya veda eden yarışmacı da belli oldu. Buna göre; Peki, 7 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor 7 Temmuz 2020 Salı SMS sıralaması ile kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyunu oynandı ve Sercan, Berkan ve Yasin üçlüsü eleme adayı olarak gösterildi. Berkan, Sercan ve Yasin arasında en düşük SMS oyunu alan isim adaya veda edecek. Böylelikle, 3 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adadan gitti ve 'Survivor'da kim elendi?' sorusu da yanıtına ulaşmış oldu.

SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI 7 TEMMUZ

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralamasına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve 7 Temmuz SMS oy sıralaması;

Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu.