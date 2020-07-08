Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları! Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi?

Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen gibi isimlerin yer aldığı Tosun Paşa filmi için heyecan dorukta. Tellioğulları ile Seferoğulları ailelerinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı film Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alıyor. 1976 yılı yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Bu bağlamda; Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncuları kimler?

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aileyi, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları'na vermeye karar verir. Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban'ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla'ya aşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI