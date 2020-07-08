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ve oyuncuları! Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Tosun Paşa filmi için geri sayım başladı. Yeşilçam'ın en ünlü ve sevilen filmleri arasında yer alan bu film, 1976 yılında çekilmiş olup komedi türündedir ve yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturmaktadır. İzleyenlerin tekrar izlemek isteyeceği ilk kez izleyecek olanların ise merakla beklediği nedir? kimlerdir?

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:41 ABONE OL
Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları! Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi?

Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen gibi isimlerin yer aldığı Tosun Paşa filmi için heyecan dorukta. Tellioğulları ile Seferoğulları ailelerinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı film Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alıyor. 1976 yılı yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Bu bağlamda; Tosun Paşa filmi konusu nedir? Tosun Paşa filmi oyuncuları kimler?

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aileyi, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları'na vermeye karar verir. Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban'ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla'ya aşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa
  • Müjde Ar - Leyla
  • Şener Şen - Lütfü
  • Adile Naşit - Adile
  • Ayşen Gruda - Zekiye
  • Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı
  • Günfer Feray - Tellioğullarının kızı
  • Zihni Göktay - Ruhi
  • Ergin Orbey - Vehbi
  • Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa
  • Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)
  • İhsan Bilsev - Mülayim
  • Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)
  • Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı
  • Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı
  • Sıtkı Akçatepe - Sıtkı (Seferoğullarının Babası)
  • Hikmet Gül - Rukiye
  • Cevdet Arıkan - Suphi
  • Tevfik Şen - Seferoğlu
  • Ata Saka - Seferoğlu
  • Mete Sezer - Daver Bey
  • Yasemin Esmergül - Dadı
  • Arap Celal - Çığırtkan
  • Akif Kilman - Seferoğlu
  • Ayten Erman - Seferoğlu
  • Nevin Güler - Seferoğlu

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Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları! Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi?
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