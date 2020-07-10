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Edebiyat, tarih, kültür-sanat ve fikir dünyasının en özel içerikleri: .com’da

'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür durakları TV ve Gazetelerde olduğu gibi Radyo ve dijital ortamlarda da sizinle. Özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi .com’da. Özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi fikriyat.com sosyal medyada da sizlerle. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:00 Son Güncelleme: 10.7.2020 16:11 ABONE OL
Edebiyat, tarih, kültür-sanat ve fikir dünyasının en özel içerikleri: Fikriyat.com’da

Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür durakları TV ve Gazetelerde olduğu gibi Radyo ve dijital ortamlarda da sizinle. Özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi fikriyat.com'da

FİKİR DÜNYANIZIN ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİCİSİ: FİKRİYAT.COM

Türkiye'nin, alanında otorite olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com sosyal medyada da sizlerle.

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Fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat,akademi, sinema,ailahiyat,gündem, İslam gibi farlkı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getiren internet sitesi fikriyat.com...

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Edebiyat, tarih, kültür-sanat ve fikir dünyasının en özel içerikleri: Fikriyat.com’da
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