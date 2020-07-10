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Haberler Medya Haberleri Son Dakika: Iphone Getir, BiTaksi, Enpara, N11, Pinterest, PUBG açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!

: , , , , Pinterest, PUBG açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!

Edinilen bilgisine göre; Iphone ve Ipad'lerde uygulamalar çöktü. Bazı kullanıcılar uygulamalara ya hiç giremiyor ya da uygulamaya girildiğinde bir süre sonra kullanıcı dışarı atılıyor. Yaşanan IOS sorunu ile birlikte Iphone'da uygulamalar neden açılmıyor sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Uygulamaların neden çöktüğü merak edilirken konu ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. , , , , Pinterest, PUBG açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 15:19 Son Güncelleme: 10.7.2020 15:21 ABONE OL
Son Dakika: Iphone Getir, BiTaksi, Enpara, N11, Pinterest açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!

, , , , Pinterest, PUBG gibi uygulamaların açılmadığı pek çok kullanıcı tarafından doğrulandı. Edinilen bilgisine göre; Iphone ve Ipad'lerde uygulamalar açılmıyor ve IOS sorunu yaşanıyor. Hal böyle olunca; IOS kullanıcıları konuya yönelik araştırmalar yapmaya başladılar. Sorunun tam olarak neden kaynaklandığı bilinmese de çeşitli iddialar ortaya atılırken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Iphone Getir, BiTaksi, Enpara, N11, Pinterest açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!

IOS SORUNU YAŞANIYOR! IPHONE TELEFONLARDA UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün Iphone ve Ipad'lerde uygulamalara erişim sorunu gözlemlendi. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerini dile getirirken asıl sorunun IOS sorunu olduğu ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Iphone Getir, BiTaksi, Enpara, N11, Pinterest açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!

Bugün iPhone ve iPad'lerde uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor.

UYGULAMALAR NEDEN ÇÖKÜYOR?

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

PUBG NEDEN AÇILMIYOR?

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Apple sadece PUBG oynamak istiyorum neden böyle yapıyosun?

Sadece spotify değil #pubg #deezer #Spotify hiç birine girilmiyor neden?

Pubg neden açılmıyor?

Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim.

Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, , gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.

Son Dakika: Iphone Getir, BiTaksi, Enpara, N11, Pinterest açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!
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Son Dakika: Iphone Getir, BiTaksi, Enpara, N11, Pinterest, PUBG açılmıyor! Iphone telefonlarda uygulamalar neden açılmıyor? IOS sorunu yaşanıyor!
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