Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler filmi konusu ve oyuncuları

Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen 1977 yapımı Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. Şener Şen'den Halit Akçatepe'ye, Adile Naşit'ten Münir Özkul'dan pek çok ismi kadrosunda barındıran Gülen Gözleri, televizyonda ekrana geldiği her dönemde ilgiyle takip ediliyor. Gülen Gözler filmi konusu ve oyuncuları…
Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır. Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.
1 Mart 1977 tarihinde vizyona giren Gülen Gözler filmi, İstanbul'un deniz kıyısında kentlerinden Yeşilköy'de çekilmiştir.
Münir Özkul – Yasar Usta
Adile Naşit – Nezaket
Halit Akçatepe – Dursun
Müjde Ar – İsmet
Itir Esen – Nedret
Ayşen Gruda – Fikret
Şener Şen – Vecihi
Şevket Altuğ – Şevket