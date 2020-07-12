Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var? Masterchef yarışmacıları 2020!

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ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var? 2020!

Tv8 ekranlarının uzun süredir beklenen yarışması 2020 fragman tanıtımları yayınlandı. Birbirinden farklı yarışmacılar lezzet alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye yeni sezon için hazırlıklar devam ederken yarışmacı kadrosu merak edilmeye başlandı. Buna göre; yarışmacılar kimler, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:57 Son Güncelleme: 12.7.2020 19:58 ABONE OL
Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?

Ekranların sevilen lezzet yarışması yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacıların rekabeti yemekler üzerine olacak. Birbirinden farklı sunumlarla izleyicisinin karşısına çıkacak olan yarışmacılar mutfaktaki yeteneklerini gösterecek. Peki 2020 kimler? Masterchef ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8'in lezzet yarışması Masterchef 2020 yeni sezon için geri sayım başladı. Bu sene jüri kotuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yarışmanın başlangıç tarihi ve yarışma kadrosundaki isimler merak edilmeye başlandı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİM?

MasterChef 2020 sezonu 17 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yeni sezon tanıtım fragmanında yarışmacılarda görülmüş oldu.

İşte, 2020 Masterchef yarışmacıları;

Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

'te son 5 yarışması arasına Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre kalmıştı. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin oldu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide yarıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, 28 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde elendi. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kaldı. MasterChef Türkiye'de Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık finale kalmayı başardı. MasterChef'i Cemre kazandı.

Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?
Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?
Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?
Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?
Masterchef yarışmacıları 2020: Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?
Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var? Masterchef yarışmacıları 2020!
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Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var? Masterchef yarışmacıları 2020!
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