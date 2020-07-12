Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var? Masterchef yarışmacıları 2020!

Ekranların sevilen lezzet yarışması Masterchef yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de yarışmacıların rekabeti yemekler üzerine olacak. Birbirinden farklı sunumlarla izleyicisinin karşısına çıkacak olan yarışmacılar mutfaktaki yeteneklerini gösterecek. Peki Masterchef yarışmacıları 2020 kimler? Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosunda kimler var?

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8'in lezzet yarışması Masterchef 2020 yeni sezon için geri sayım başladı. Bu sene jüri kotuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yarışmanın başlangıç tarihi ve yarışma kadrosundaki isimler merak edilmeye başlandı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİM?

MasterChef 2020 sezonu 17 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yeni sezon tanıtım fragmanında yarışmacılarda görülmüş oldu.

İşte, 2020 Masterchef yarışmacıları;