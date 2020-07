Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında nereli?

Can Maxim Mutaf, magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Basketbol kariyer basamaklarını adım adım tırmanan Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyiyor. Gerek kariyeri gerekse başarılarla dolu basketbol hayatı merak ediliyor. 1991 doğumlu olduğu bilinen ve Annesi Rus, babası Türk olan Can Maxim Mutaf kimdir, kaç yaşında, nereli?

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 İstanbul doğumludur. Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusu. 1.94 m boyunda ve 85 kg ağırlığındadır. Babası Türk, Annesi Rus'tur. Rus vatandaşlığına da sahiptir. Genç yaşına rağmen kadroda kendisine yer bulmaktadır. Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır.

Şu anda Bursaspor basketbol takımında bulunuyor.

PROFESYONEL KARİYERİ

2006-2013- Fenerbahçe Ülker

2009-2010- FMV Işıkspor Istanbul

2011-2012- Mersin BŞB

2013- Pınar Karşıyaka

2013-2014- Trabzonspor Medical Park

2014-2017- Banvit

2016-2017- Anadolu Efes

2017-2019- Beşiktaş

2019-günümüz Frutti Extra Bursaspor