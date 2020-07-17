Recep İvedik 3 filmi için heyecan dorukta. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmde; Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur ve hikaye burada başlar. Komedi türünde olan Recep İvedik 3 filmi konusu nedir? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep'in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.

Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Oktay Dener, Turgut Tunçalp